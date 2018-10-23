النمر يحذر كل عريس وعروسة من هذه الفعلة في ليلة الدخلة

المواطن - الرياض

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نصيحة لكل عريس وعروس في “ليلة الدخلة”.

وقال النمر في نصيحته: “تجنبا استخدام الأدوية المضادة للقلق والتوتر في ليلة الدخلة بالذات إذا كانت نصيحة من أقرب الأصدقاء إليك.. لأن من أعراضها الجانبية، هبوط الضغط والدوخة والإغماء”.

وفي سياق آخر، أكد النمر أن القلق والتوتر يزيد من نغزات القلب والخفقان وارتفاع الضغط المؤقت وضيقة التنفس بدون سبب عضوي واضح وأعراض القولون العصبي.