النمر يُحذر من خطورة ارتفاع الضغط.. يدمر الصحة

النمر يُحذر من خطورة ارتفاع الضغط.. يدمر الصحة

2018/10/22
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم إهمال ارتفاع الضغط لخطورة ذلك على صحة الكلى والقلب.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي، إن ارتفاع الضغط وعدم التحكم به لسنوات عديدة من أهم أسباب قصور الكلى وضعف عضلة القلب.

وأضاف النمر في تغريدة أخرى أن ارتفاع الضغط من الممكن أن يسبب عصبية وانفعالاً، وإن كان قد يكون له أسباب أخرى عضوية أو نفسية.


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