النمر: 4 عوامل تزيد خطورة أي جراحة تحت التخدير العام

النمر: 4 عوامل تزيد خطورة أي جراحة تحت التخدير العام

2018/10/12
الساعة 8:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك 4 عوامل تزيد خطورة أي عملية جراحية تحت التخدير العام.

وأوضح النمر أن ضمن هذه العوامل أن يكون عمر الخاضع للجراحة فوق 70 سنة، أو أن يكون لديه جلطة قلب سابقة خلال 3 أشهر سابقة للعملية.

وضمن العوامل أيضًا، أن تكون لدى الخاضع للجراحة ضعف شديد في القلب، وأخيرًا أن تكون العملية طارئة.


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