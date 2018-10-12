النمر: 4 عوامل تزيد خطورة أي جراحة تحت التخدير العام

المواطن - الرياض
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك 4 عوامل تزيد خطورة أي عملية جراحية تحت التخدير العام.
وأوضح النمر أن ضمن هذه العوامل أن يكون عمر الخاضع للجراحة فوق 70 سنة، أو أن يكون لديه جلطة قلب سابقة خلال 3 أشهر سابقة للعملية.
وضمن العوامل أيضًا، أن تكون لدى الخاضع للجراحة ضعف شديد في القلب، وأخيرًا أن تكون العملية طارئة.
مختارات
بشروط.. التعليم تفتح باب الإيفاد للدكتوراه للبنات والتمديد للجنسين
فيديو.. بدر بن هزاع يتحدى مذيع ترند السعودية ويضعه في موقف محرج