النيابة العامة: إيقاف 18سعودياً في وفاة المواطن جمال خاشقجي بعد تواجده في القنصلية

النيابة العامة: إيقاف 18سعودياً في وفاة المواطن جمال خاشقجي بعد تواجده في القنصلية

2018/10/20
الساعة 1:06 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صرح النائب العام بما يلي :-

أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن / جمال بن أحمد خاشقجي أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن / جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته – رحمه الله – .

وتؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة .

 


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