النيابة العامة تحذر: لا تردوا على هذه الرسائل

المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة من الاتصالات والرسائل النصية أو الإلكترونية ، التي تطلب معلومات بنكية ومالية.

وقالت النيابة العامة : احذر الرسائل التي تطلب معلوماتك المصرفية أو الأرقام السرية، والتي تمكن المحتالين من اختراق الحسابات، وسحب وتحويل الأموال منها.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الرسائل تعد من الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليوني ريال.