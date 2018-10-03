النيابة العامة توضح حالات وعقوبة غسل الأموال.. وتتوعد المتورطين

النيابة العامة توضح حالات وعقوبة غسل الأموال.. وتتوعد المتورطين

2018/10/03
الساعة 8:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1680
0
طباعة
المواطن - الرياض

توعدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، المتورطين في جريمة غسل الأموال، أو الاشتراك في إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ناتجة عن نشاط إجرامي أو من مصدر غير مشروع.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي: “إن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعد مرتكبًا لجريمة غسل أموال.

وأضافت أن عقوبة هذه الجريمة تصل للسجن مدة عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال، وفقًا للمادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :