النيابة العامة توضح ضوابط تفتيش المتهم عند القبض عليه

المواطن - الرياض

أكدت النیابة العامة أن نظام الإجراءات الجزائیة يعطي رجال الضبط الجنائي صلاحیة تفتیش المتهمین عند القبض علیهم.

وأوضحت النيابة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يجوز لرجال الضبط الجنائي تفتیش المتهم عند القبض علیه.

وأضافت أن التفتیش يشمل جسد المتهم، وملابسه، وأمتعته، وفي حال كان المتهم امرأة، يجب أن يتم التفتیش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن ذلك يأتي وفقاً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية.