النيابة العامة توضح عقوبة الإساءة للأشخاص أو التشھیر بھم

المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة، اليوم السبت، من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية للإساءة لأي شخص أو التشھير به، أو إرسال أو نشر واقعة تجعله محلًّا للازدراء أو تمس العرض أو السمعة ھي جريمة معلوماتية.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي، أن مرتكب هذه الجرائم يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال.

وأشارت إلى أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، تنص على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى ھاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: التشھير بالآخرين وإلحاق الضرر بھم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.