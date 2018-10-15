النيابة العامة توضح عقوبة نشر المحادثات والصور الخاصة عبر السوشيال ميديا

النيابة العامة توضح عقوبة نشر المحادثات والصور الخاصة عبر السوشيال ميديا

2018/10/15
الساعة 7:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة من نشر المحادثات الخاصة أو أسرار الحياة العائلية للآخرين بغير رضاهم عبر مواقع التواصل مؤكدة أنها جريمة تستوجب العقاب.
وقالت النيابة العامة إن نشر أو إرسال محادثات جرت في مكان خاص، أو أسرار الحياة الخاصة أو العائلية، أو التقاط أو نشر صورة لشخص أو أشخاص في مكان خاص، بغير رضاهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة رقمية جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة خمسمائة ألف ريال.


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