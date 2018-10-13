النيابة العامة تُحذر من هذا الأمر.. غرامة تصل لملايين الريالات

المواطن - الرياض

حذرت النیابة العامة من إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام، أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسیلة تقنیة.

وأكدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي، أن أي شخص يقوم بذلك يعد مرتكبًا لجريمة معلوماتیة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايین ریال أو العقوبتین معاً.

وأشارت النيابة العامة إلى أن ذلك يأتي طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتیة.