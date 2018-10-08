الهبوط يخيم على مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح

الهبوط يخيم على مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح

2018/10/08
الساعة 7:58 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
1730
0
طباعة
المواطن - متابعة

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح يوم الاثنين، مع هبوط أسعار الخام الذي أثر سلبًا على شركات الطاقة وضعف الشهية للأسهم بعد ارتفاع عوائد السندات الأسبوع الماضي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 47.60 نقطة أو 0.18 بالمائة إلى 26399.45 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.73 نقطة أو 0.30 بالمائة إلى 2876.84 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 41.35 نقطة أو 0.53 بالمائة إلى 7747.10 نقطة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم