الهبوط يخيم على مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح

المواطن - متابعة

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح يوم الاثنين، مع هبوط أسعار الخام الذي أثر سلبًا على شركات الطاقة وضعف الشهية للأسهم بعد ارتفاع عوائد السندات الأسبوع الماضي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 47.60 نقطة أو 0.18 بالمائة إلى 26399.45 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.73 نقطة أو 0.30 بالمائة إلى 2876.84 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 41.35 نقطة أو 0.53 بالمائة إلى 7747.10 نقطة.