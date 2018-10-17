الهداف القناص كنز يبحث الأخضر عنه

المواطن - محمد سمعة

كثيرًا ما واجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ظروفًا صعبة في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب وجود رأس الحربة الصريح أو المهاجم الهداف القادر على استغلال الفرص الهجومية والتي أُتيحت للمنتخب السعودي في المباريات.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة طالب المدرب خوان بيتزي بضم عبدالله الحمدان لاعب نادي الشباب واللاعب هارون كمارا لاعب القادسية للمنتخب الأول للاستفادة من قدراتهم الهجومية.

وسيركز المدرب بيتزي خلال الشهرين المقبلين على اختيار المهاجم الأمثل للمنتخب السعودي، خاصة أن الأخضر مُقبل على منافسة شرسة وصعبة في بطولة كأس أمم آسيا مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويذكر أن المنتخب السعودي خاض مباراتين في البطولة الرباعية أمام المنتخب البرازيلي وخسر بهدفين دون رد، ثم تعادل مع المنتخب العراقي بهدف لكل فريق أول أمس، وسجل هدف الأخضر الوحيد لاعب وسط الفيصلي عبد العزيز البيشي مما يدل على معاناة الأخضر الهجومية.

وسبق للمنتخب السعودي التتويج والفوز ببطولة كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و 1988 و 1996.

وصل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2007، ولكنه خسر اللقب وقتها أمام المنتخب العراقي بهدف دون رد سجله النجم يونس محمود.

ودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من الدور الأول رفقة المنتخب المصري، بعد الخسارة من روسيا والأوروغواي والفوز على مصر.