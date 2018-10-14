الهدية مجانية قبل الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

لا شك أن مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في دورة دولية ودية تتميز بالقوة نظرًا لوجود منتخبات عريقة بها، فهذا يُعد أفضل إعداد للأخضر قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا.

وتأتي البطولة الرباعية والتي يشارك فيها المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي والمنتخب العراقي رفقة الأخضر بمثابة هدية مجانية للأخيرة، حيث تُقام في أراضي المملكة بجانب أن المباريات سترفع من ترتيب المنتخب السعودي في تصنيف الفيفا إذا حقق نتيجة إيجابية في مباراة العراق.

كما أن نجوم الأخضر تم إعفائهم تمامًا من السفر إلى أي بلد أخرى خارج المملكة، مما جنبهم الإرهاق وتعب السفر.

ويذكر أن المنتخب السعودي كان قد هُزم من المنتخب البرازيلي يوم الجمعة بثنائية دون رد في مباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وسيخوض المنتخب السعودي، مباراته الثانية في البطولة الرباعية، أمام المنتخب العراقي يوم الاثنين على ملعب جامعة الملك سعود في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

ويذكر أن المدرب البرازيلي تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل كان أشاد وأعرب عن إعجابه بقدرات اللاعب سالم الدوسري لاعب نادي الهلال.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية والتي تنطلق مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى الأخضر لمحو الصورة السلبية والتي ظهرت عنه بعد مشاركته في كأس العالم بروسيا.

وسيخوض الأخضر أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا في الثامن من يناير المقبل ضد منتخب كوريا الشمالية.