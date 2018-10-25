الهزائم الخماسية تُقلق الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تتخوف جماهير نادي الاتحاد من مستوى فريقها قبل مباراة اليوم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الهلال في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن نتائج العميد هذا الموسم تُقلق الجماهير.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن واحدة من أثقل الهزائم التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين كانت أمام الهلال.

وأضاف حساب “أوبتا”: “أثقل خسارة لنادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين كانت بنتيجة 5-0، على يد الهلال في 2009 والنصر في 2016.. اثنتان من آخر 7 هزائم له في المنافسة كانتا بخماسية”.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة أن آخر هزيمتين بخماسية تعرض لهما الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كانتا أمام التعاون في مارس وسبتمبر الماضيين، ووصف ما يمر به العميد بـ”المحنة”.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم برصيد نقطتين، فيما يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة أمام فريق الاتفاق.

ويسعى المدرب الكرواتي سلافن بيليتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لتحقيق فوزه الأول؛ والخروج من دوامة النتائج السلبية هذا الموسم في مباراة الهلال والاتحاد التي ستنطلق، بعد قليل.