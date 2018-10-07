الهلال إجازة ثلاثة أيام

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إراحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب خسارة مباراة السوبر المصري السعودي أمام نادي الزمالك المصري.

ومن المنتظر أن يعود الهلال لتدريباته مساء الأربعاء المقبل من أجل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

ويذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيخوض معسكرًا إعداديًا بداية من اليوم الأحد وذلك استعدادًا للدورة الرباعية الودية واستعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقرر إقامتها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الهلال هُزم من الزمالك بنتيجة هدفين لهدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

يتواجد الهلال حاليًا في المركز الثالث في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة في الجولة الخامسة من المسابقة.