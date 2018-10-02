الهلال بعيد عن الأنظار غدًا قبل مباراة الزمالك

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الهلال تدريبًا مغلقًا، غدًا الأربعاء، وذلك قبل انطلاق مباراته أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري السعودي، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر إقامة مباراة الهلال والزمالك على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض.

وركز المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على تدريبات التسديد للاعبيه على المرمى من مسافات مختلفة.

وأجرى اللاعب محمد البريك مرانًا بالجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي.

وواصل الثنائي نواف العابد ومختار فلاتة، لاعبا نادي الهلال، برامجهما العلاجية وذلك استعدادًا للعودة لتدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الهلال كان فاز على الشباب العماني بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة العربية ليتأهل الزعيم إلى دور الستة عشر.