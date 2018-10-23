الهلال بعيد عن العيون غدًا استعدادًا للاتحاد

المواطن - محمد سمعه

سيتدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، غدًا الأربعاء، في مران مغلق استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد يوم الخميس في كلاسيكو دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص فهد الراشد نائب رئيس الهلال على حضور تدريبات الفريق الهلالي لدعم اللاعبي، حيث بدأ اللاعبون المران بتدريبات بدنية.

وشارك اللاعب سلمان الفرج بالجزء الأخير من تدريبات الهلال، كما فرض الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مناورة على كامل أرض الملعب.

طبق جيسوس عددًا من التدريبات التكتيكية استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

سيغيب النجم عمر عبدالرحمن لاعب نادي الهلال ومنتخب الإمارات عن مواجهة الاتحاد بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان نادي الهلال فاز في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على فريق الشباب بهدف دون رد سجله اللاعب محمد كنو.