الهلال ضد الاتحاد .. عموري الغائب الحاضر

المواطن - مروة نبيل

رغم غياب عمر عبدالرحمن عموري عن مباراة الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه كان حاضرًا بقوة سواء في المدرجات أو في المستطيل الأخضر أو خارجه.

وغاب عمر عبدالرحمن عموري عن مباراة الهلال ضد الاتحاد بعد التأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب النجم الإماراتي عن المستطيل الأخضر لمدة 6 أشهر عن الأقل للعلاج والتأهيل بشكل جيد.

وكانت البداية مع محمد كنو ونجوم الزعيم، بعدما حرصوا على رفع قميص عمر عبدالرحمن عموري والذي يحمل رقم 21، بعد تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد في الجولة السابعة.

ورفعت جماهير الأزرق صورة كبيرة للنجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري في الدقيقة 21 من أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وكتب عليها باللغة الإنجليزي “سوف تعود أقوى”.

وسجل كارلوس إدواردو الهدف الثالث في شباك العميد من ركلة جزاء في الدقية الرابعة من الوقت بدل الضائع لأحداث الشوط الثاني في مباراة الهلال ضد الاتحاد بالجولة السابعة، ليحتفل اللاعب البرازيلي بنفس طريقة احتفال عمر عبدالرحمن عموري الشهيرة.

وبعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في الجولة السابعة، أهدى الأسد الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفه في شباك العميد للإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، مؤكدًا أنه لاعب مهم في تشكيلة الزعيم؛ وتمنى عودته إلى المستطيل الأخضر سريعًا.

وعقب مباراة الهلال ضد الاتحاد في الجولة السابعة، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده إلى 18 نقطة، مُحتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمتلك مواجهة مؤجلة أمام فريق الاتفاق.