الهلال في راحة الأحد

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات الأحد بعد الفوز على فريق الباطن وديًّا السبت.

وسيعود نادي الهلال لتدريباته بداية من يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.

ويذكر أن الهلال تفوق على نادي الباطن بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل لنادي الهلال كل من كارلوس إدواردو وأحمد أشرف.

وتابع مباراة الهلال والباطن، فهد الراشد نائب رئيس مجلس إدارة الهلال.

كما شهدت المباراة تبادل مسؤولي الناديين دروعًا تذكارية، وأقام مجلس إدارة الهلال مأدبة عشاء لبعثة فريق الباطن.

يستعد نادي الهلال لمواجهة فريق الشباب في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم يوم 20 أكتوبر الجاري.

وكان الهلال خسر بطولة السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمام الزمالك المصري بنتيجة هدفين لهدف في مباراة أقيمت في السادس من أكتوبر الجاري.