الهلال مُتردّد في طريقة تعويض عموري

المواطن - طارق سعد

يدرس الهلاليون هذه الأيام الحل الأكثر جدوى لتعويض المصاب عمر عبدالرحمن “عموري”، حيث يحق للهلال بحسب اللوائح التعاقد مع لاعب “عاطل” خلال هذه الفترة مع تسجيله بشكل استثنائي خارج فترتي التسجيل، بديلاً لعموري “المصاب لفترة طويلة”.

وكشفت تقارير صحفية قرب تعاقد الهلال مع المغربي مبارك بوصوفة (34 عاماً) الذي لا يرتبط بعقد حالياً، وقدمت الإدارة ملف بوصوفة إلى المدرب جيسوس لحسم التعاقد من عدمه.

ولا تبدو فكرة تعويض عموري بلاعب “عاطل” مجدية، مع تبقي شهرين على فترة التسجيل الشتوية، حيث ستكون الخيارات مفتوحة أمام الهلال للتعاقد مع لاعب مؤثر سواءً بالانتقال أو الإعارة.

كما أن مدة التعاقد مع لاعب “عاطل” لن تقل عن سنة في أقل الأحوال، وهو ما يعني أن الهلال مُجبر على إبقاء العاطل ضمن صفوفه حتى نهاية الموسم ما لم تتم مخالصته.