الهلال .. وسلسلة عدم الخسارة أمام الشباب

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم السبت، مباراة الشباب ضد الهلال ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لخطف نقاط مباراة الشباب ضد الهلال الثلاث، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والحفاظ على سلسلة عدم الخسارة أمام الليث منذ أكتوبر عام 2014.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تجنب الخسارة أمام الليث خلال آخر 7 مباريات جمعت الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الهلال على الشباب 5 مرات، وانتهت مواجهتان بالتعادل.

وكان آخر فوز يُحققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في أكتوبر عام 2014، حينما فاز الليث بهدف دون رد.

ولعب الشباب ضد الهلال 20 مباراة في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الذي نجح في الفوز على الليث في 11 مواجهة بالمسابقة المحلية.

وقبل مباراة الشباب ضد الهلال هذا الموسم، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالليث من الفوز في 4 مباريات فقط، وانتهت 5 مواجهات بين الفريقين بالتعادل في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسير الفريقان بشكل جيد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الشباب ضد الهلال في الجولة السادسة، حيث يحتل الزعيم المركز الثالث برصيد 12 نقطة ولديه لقاء مؤجل، فيما يقع الليث في المركز الخامس بـ9 نقاط.