الهلال يبحث عن الفوز العربي الثاني أمام الزمالك

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك، مساء اليوم السبت، على إستاد جامعة الملك سعود، في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولعب الهلال والزمالك 3 مباريات من قبل ضمن منافسات البطولة العربية، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الفوز بهدفين في دور المجموعات نسخة 2004، وتعادلا في مباراة الإياب التي أُقيمت في القاهرة بهدف لكل فريق.

وفي نفس النسخة من البطولة العربية، لعب الهلال والزمالك في مباراة تحديد المركز الثالث التي أُقيمت في لبنان، ونجح أبناء القلعة البيضاء في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسبق أن واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك وديًا قبل 3 أعوام، وهُزم الزعيم بهدفين دون رد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة انطلاقته المميزة في الموسم الرياضي الحالي، وخطف لقب السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن المباراة مُقامة على أرضه ووسط جمهوره.