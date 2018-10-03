الهلال يتدرب على التمرير السريع والتسديد

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت المقبل.

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وفرض الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، عددًا من التدريبات اللياقية.

وطبق جيسوس تدريبات التمرير السريع والتسديد على المرمى، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي اليوم بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

ومن المُقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم غد الخميس، مرانًا مغلقًا في مقر النادي، استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.