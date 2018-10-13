الهلال يجتاز كمين الباطن بثنائية وديًّا

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز على نادي الباطن بثنائية مقابل هدف، في إطار لقاء ودي أقيم بين الفريقين اليوم في ظل الاستعدادات للجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الهلال مباراة الباطن بتشكيل مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: حسن كادش، محمد البقعاوي، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي.

في خط الوسط: مهند فلاتة، ناصر الدوسري، أحمد أشرف، محمد الشلهوب.

في خط الهجوم: كارلوس إدواردو، جيليمن ريفاس.

وتمكن نادي الهلال بعد مرور 34 دقيقة من عمر الشوط الأول، من تسجيل الهدف الأول له في المباراة عبر البرازيلي كارلوس إدواردو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من اللقاء الودي، قاتل الهلال وضغط هجوميًّا وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني حتى نجح اللاعب أحمد أشرف في تسجيل الهدف الثاني للفريق العاصمي بالدقيقة الثانية والخمسين من عمر المباراة.

ونجح الباطن في تسجيل هدفه الوحيد في المباراة في الدقيقة الثانية والثمانين بطريقة جميلة.

يذكر أن الهلال سيواجه الشباب في الـ20 من أكتوبر الجاري، بينما سيواجه الباطن فريق النصر في التاسع عشر من أكتوبر في الجولة السادسة.