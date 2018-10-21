الهلال يدرس تصميم ملعبه الجديد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن عقد رئيس مجلس الإدارة، الأمير محمد بن فيصل اجتماعًا مع مكتب HKS للاستشارات الهندسية في مقره بالعاصمة البريطانية لندن، لدراسة تصميم ملعبه الجديد.

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن وفد الزعيم إلى لندن ضم محمد بن فيصل، والرئيس التنفيذي المهندس طارق التويجري، والمحامي إبراهيم الحبردي عضو مجلس الإدارة.

وأوضح أن الاجتماع الذي عُقد، الجمعة، بحث عددًا من الموضوعات المرتبطة بتصميم الاستاد الرياضي الخاص بالزعيم، وذلك بعد الاتفاق الذي توصل إليه مؤخرًا رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ مع مسؤولي البنوك السعودية لإنشاء 4 ملاعب للأندية.

وتسعى إدارة نادي الهلال إلى الالتقاء بعدد من الكاتب الهندسية العالمية، رغبة في الوصول إلى تصميم جذاب، ويتضمن العناصر الحيوية التي تهم جميع فئات المشجعين.

يُذكر أن مكتب HKS يُعد واحدًا من أشهر المكاتب في العالم في مجال تصميم الملاعب والمدن الرياضية المختلفة.