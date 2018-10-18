الهلال يستعد لمباراة الشباب بمشاركة الدوليين

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس، تدريبه الرئيسي لمواجهة الشباب ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس في المران والمناورة التي أجراها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم على النواحي التكتيكية.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم مشاركة سداسي المنتخب السعودي في التدريبات الجماعية، بالإضافة إلى الثنائي الدولي، الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري والعماني علي الحبسي.

ومن المُقرر أن يغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمباراة الشباب، التي ستُقام، مساء السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد، بمران مغلق، مساء غدًا الجمعة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة، فيما يحتل الشباب المركز الخامس برصيد 9 نقاط.