الهلال يعاود تدريباته.. وعموري يظهر بالعكاز

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، اليوم الأحد، بعد تغلبه على نظيره الشباب بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الشباب مرانًا استرجاعيًّا، وخاض بقية اللاعبين مناورة على كامل مساحة الملعب مع فريق “الهلال ب”.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، ظهور النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري بالعكاز، بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب.

وواصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مختار فلاتة، عمر خربين، سلمان الفرج، نواف الفرج ونواف العابد، برامجهم التأهيلية، وبدأ الفرج الجري حول الملعب اليوم.

ومن المُقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم غد الاثنين، مرانًا مغلقًا، في مقر النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد، يوم الخميس المقبل، في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.