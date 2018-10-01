الهلال يعود اليوم لمناوراته

المواطن - محمد سمعة

سيعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم إلى تدريباته وذلك استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، حيث سيخوض الزعيم الجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالإضافة إلى مواجهته للزمالك المصري في مباراة السوبر السعودي المصري.

وكان فريق الهلال وصل إلى الرياض بالأمس قادمًا من مدينة مسقط العمانية، بعد مواجهته لفريق الشباب العماني والفوز عليه بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم.

وسيتم تأجيل مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الخامسة حيث كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب مشاركة الهلال في مباراة الزمالك يوم السبت المقبل.

سيعود نادي الهلال إلى تدريباته اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.