الهلال يعود من إجازته لتدريباته مساء اليوم

المواطن - محمد سمعة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتدريباته مساء اليوم الأربعاء وتحت إشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعد نهاية الإجازة والتي حصل عليها الفريق مؤخرًا.

وكان المدرب جيسوس قرر إراحة لاعبي الهلال بعد خسارة مباراة السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نادي الزمالك المصري بهدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي.

وستشهد تدريبات الهلال غياب اللاعبين الدوليين مثل سلمان الفرج وسالم الدوسري لتواجدهم حاليًا في معسكر المنتخب السعودي الأول والذي يستعد للمشاركة في البطولة الرباعية والتي تنطلق بداية من الغد الخميس.

يذكر أن نادي الهلال يتبقى له مباراة مؤجلة في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب خوضه للقاء الزمالك في مباراة السوبر المصري السعودي.