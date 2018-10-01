الهلال يوضح آليات صرف دعم جماهيره الخمسة

المواطن - محمد سمعه

وضح نادي الهلال، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، آليات صرف دعم جماهيره في مبادرة ادعم ناديك.

وركز نادي الهلال على تطوير البنية التحتية لديه في مقر النادي بالرياض مما يُعزز من كفاءة العمل.

كما سيعمل الهلال خلال الفترة المقبلة على تهيئة العيادة الطبية وصالة الإعداد البدني بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وسيعزز الزعيم النادي بالكفاءات الإدارية لتطوير مخرجاته بما يواكب رغبة الجماهير، كما ستُبرم إدارة النادي عقودًا مع طاقم فني مختص للفئات السنية لكرة القدم بالنادي.

وسيدعم نادي الهلال فئتي الناشئين والبراعم في الفئات السنية بكشافي المواهب.

يذكر أن نادي الهلال كان تأهل إلى دور ثمن النهائي في البطولة العربية على حساب نادي الشباب العماني.