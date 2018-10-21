الهلال يُعزي الاتحاد الروماني في وفاة بلاتشي

المواطن - مروة نبيل

حرص مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، على تعزية الاتحاد الروماني لكرة القدم، لوفاة إيلي بلاتشي.

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إرسال مجلس الإدارة، خطاب عزاء إلى الاتحاد الروماني لكرة القدم عبر فيه عن مواساته للاتحاد وكافة المدربين واللاعبين في وفاة بلاتشي، الذي أشرف على تدريب الزعيم من قبل.

وتوفي المدرب الروماني إيلي بلاتشي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يُناهز 62 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، بعد مسيرة تدريبية حافلة في الدوري السعودي والدوريات العربية والخليجية.

ودرب بلاتشي قطبي الرياض الهلال والنصر، وحقق معهما 6 بطولات، حيث توج مع العالمي ببطولة كأس الأندية الخليجية، وحصل على بطولتي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين وبطولة الأندية الخليجية مع الزعيم عام 1998، قبل أن يقوده عام 2000 لتحقيق بطولات الصداقة الدولية، الأندية العربية أبطال الكؤوس، وكأس السوبر الآسيوي.