الهياط يرفع وسم يا حظ من عنده منيرة للترند

المواطن - الرياض

وصل وسم “يا حظ من عنده منيرة” إلى الترند السعودي خلال ساعات، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن صاحبة الاسم الذي تصدر الهاشتاق.

وشهد الوسم آلاف التغريدات التي تفاعلت بشكل مختلف حيث قالت مغردة تدعى منيرة: “مع إني أكره اسمي بس مدري ليه “.

وقالت “شمالية” :” يازين هالأسم وهو متربع بالترند يستاهلون المنيرات”.

وأضاف صاحب حساب “الدنيا حلوة” : “يا منيرة اسمك حلو”.

بدوره قال شلهوب:

أعرف لك منيرة تساوي عشيره

واعرف لك منيرة زهت عقد الالماس

واعرف لك منيرة بطبعه أميره

تسلب عقول وحسنها ماله قياس

دايم منيرة شمس في كل ديره

طبع النجوم بحضرة الشمس حراس

أما بدور المطيري فقالت : “طيب واللي عنده بدور ويحب نادي الهلال ؟”.

بدورها قالت منال الزهراني : منيرة هي أختي.. هي نعمتيّ الحلوة هي أم ثانية ، بالمختصرّ هي دعوة عميقة استُجيبت والناس نيام “.