الوحدة .. الحصان الأسود

المواطن - مروة نبيل

يسير الوحدة بشكل مميز في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليكون الحصان الأسود بعد مرور 7 جولات على انطلاق المسابقة المحلية.

لم يكن يتوقع أشد المتفائلين أن يتواجد الوحدة الصاعد حديثًا من منافسات دوري الدرجة الأولى في المربع الذهبي لدوري المحترفين، مُتفوقًا على الأندية الكبيرة صاحبة الخبرة.

وتجنب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الخسارة في أول 7 جولات بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مباريات حتى الآن.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتعادلين سلبيين أمام الحزم والفتح، قبل أن ينتفض في الجولة الثالثة ويفوز برباعية مقابل هدف أمام الرائد.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع الاتحاد إيجابيًا بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة، قبل أن يُحقق الفوز في ثلاث مباريات على التوالي أمام القادسية بهدف دون رد، وبهدفين مقابل هدف على الفيحاء، وأخيرًا بثلاثية مقابل هدف على أُحد.

وتلعب جماهير الوحدة دورًا هامًا لمساندة فرسان مكة، وتحقيق نتائج إيجابية في مباراة تلو الأخرى بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجحت في انتزاع لقب الجمهور المثالي بالجولة السادسة.

ويستعد الوحدة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويأمل فرسان مكة مواصلة النتائج الإيجابية؛ والحفاظ على سلسلة عدم الخسارة.