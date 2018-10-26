الوحدة بإيجابية يهزم أحد المشتت بثلاثية
في الدوري السعودي

الوحدة بإيجابية يهزم أحد المشتت بثلاثية

2018/10/26
الساعة 9:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

انتزع نادي الوحدة انتصارًا ثمينًا من أنياب نادي أحد بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سُجلت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني، حيث افتتح نادي الوحدة التسجيل في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر اللقاء عبر اللاعب ماركوس جوليرمي بطريقة جميلة.

وواصل الفريق الوحداوي تألقه، حيث تمكن اللاعب عبدالله الزوري من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة الحادية والستين.

وقتل الوحدة المباراة لصالحه بالدقيقة الثامنة والستين عبر اللاعب رومولو أوتيرو لتصبح النتيجة ثلاثية دون رد لمصلحة الفريق الوحداوي.

قلص اللاعب محمد سيد الضوء الفارق لنادي أحد بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه بالدقيقة الخامسة والثمانين.

أصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 15 نقطة في المركز الرابع، ةبينما تجمد رصيد أحد عند نقطتين في المركز الخامس عشر.

اتسم أداء نادي أحد في المباراة بضعف الأداء الهجومي والدفاعي مع عدم القدرة على خلق الفرص الهجومية، مما جعل الوحدة يسيطر بعرض وطول الملعب في المباراة.


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