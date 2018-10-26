الوحدة بإيجابية يهزم أحد المشتت بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتزع نادي الوحدة انتصارًا ثمينًا من أنياب نادي أحد بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سُجلت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني، حيث افتتح نادي الوحدة التسجيل في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر اللقاء عبر اللاعب ماركوس جوليرمي بطريقة جميلة.

وواصل الفريق الوحداوي تألقه، حيث تمكن اللاعب عبدالله الزوري من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة الحادية والستين.

وقتل الوحدة المباراة لصالحه بالدقيقة الثامنة والستين عبر اللاعب رومولو أوتيرو لتصبح النتيجة ثلاثية دون رد لمصلحة الفريق الوحداوي.

قلص اللاعب محمد سيد الضوء الفارق لنادي أحد بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه بالدقيقة الخامسة والثمانين.

أصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 15 نقطة في المركز الرابع، ةبينما تجمد رصيد أحد عند نقطتين في المركز الخامس عشر.

اتسم أداء نادي أحد في المباراة بضعف الأداء الهجومي والدفاعي مع عدم القدرة على خلق الفرص الهجومية، مما جعل الوحدة يسيطر بعرض وطول الملعب في المباراة.

الهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب ماركوس جليرمي في الدقيقة 48

احد 0 : 1 الوحدة#احد_الوحدة #دوري_بلس pic.twitter.com/nvTlh6LC7S — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018

الهدف الثاني لنادي #الوحدة سجله اللاعب عبدالله الزوري في الدقيقة 61

احد 0 : 2 الوحدة#احد_الوحدة #دوري_بلس pic.twitter.com/DDNNPeKE8o — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018

الهدف الثالث لنادي #الوحدة سجله اللاعب اوتيرو في الدقيقة 68

احد 0 : 3 الوحدة#احد_الوحدة #دوري_بلس pic.twitter.com/uinBekVXMd — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018

الهدف الأول لنادي #أحد سجله اللاعب محمد الضوء في الدقيقة 85

أحد 1 : 3 الوحدة#احد_الوحدة #دوري_بلس pic.twitter.com/PYfcCK9Egz — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018