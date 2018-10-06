الوحدة .. ورقم فريد في الدوري

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل جيد للغاية في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأصبح نادي الوحدة أول فريق صاعد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ينجح في تجنب الخسارة خلال أول 4 جولات من الموسم الرياضي في المنافسة، ليحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز بمباراة واحدة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، أمام الرائد برباعية مقابل هدف، وتعادل سلبيًا مع الحزم والفتح، وإيجابيًا بنتيجة 2/2 أمام الاتحاد.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضيفًا على القادسية، مساء اليوم السبت، على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.