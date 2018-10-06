الوحدة يؤلم القادسية بهدف قاتل دوريًا

المواطن - محمد سمعه

فاز فريق نادي الوحدة بصعوبة على نادي القادسية بهدف دون رد في ختام الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وخلال الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل الأهداف، في ظل عدم تركيز من جانب الفريقين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الوحدة والقادسية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي الوحدة وبعد معاناة في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة عبر نجمه أحمد عبده في الدقيقة الثامنة والثمانين بطريقة جميلة.

أصبح رصيد الوحدة بعد الفوز تسع نقاط في المركز الرابع في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد القادسية عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

الهدف الأول لنادي ⁧#الوحدة⁩ سجله اللاعب احمد عبده في الدقيقة 88

القادسية 0 : 1 الوحدة

⁧#القادسيه_الوحدة⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/AaFCBxiN0R — دوري بلس (@dawriplusksa) October 6, 2018