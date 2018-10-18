الوحدة يتغلب على الفيحاء بالنيران الصديقة

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الوحدة والفيحاء التي أُقيمت على ملعب “النار” بالشرائع، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فرسان مكة بهدفين مقابل هدف.

وشهد الشوط الأول من مباراة الوحدة والفيحاء تكافؤ بين الفريقين، مع أفضلية بسيطة لفرسان مكة، ولكن لم ينجح أي منهما بهز الشباك، لتنتهي منافسات الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الوحدة والفيحاء بضغط كبير من لاعبي الفريقين، ونجح اللاعب الفنزويلي روميلو أوتيرو في فض اشتباك التعادل السلبي وهز شباك الفريق البرتقالي في الدقيقة 58.

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أملًا في إحراز التعادل، ما تسبب في تسجيل النجم أسامة هوساوي لهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77، ليبحث لاعبو الوحدة عن هدف التقدم مُجددًا.

وسجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء توفيق بوحيمد هدفًا بالخطأ في مرماه، برأسية في الدقيقة 86، لتُساهم النيران الصديقة في حصد الوحدة لثلاث نقاط جديدة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند ثلاث نقاط.

🎥 الهدف الاول لنادي #الوحدة سجله اللاعب روملو اوتيرو في الدقيقة 58 .#الوحدة 1 : 0 #الفيحاء pic.twitter.com/WSUxFN6Opz — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 18, 2018

🎥 الهدف الاول لنادي #الفيحاء سجله اللاعب أسامة هوساوي في مرماه في الدقيقة 76 .#الوحدة 1 : 1 #الفيحاء pic.twitter.com/xSnoL8neBs — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 18, 2018

🎥 الهدف الثاني لنادي #الوحدة سجله اللاعب توفيق بوحيمد في مرماه في الدقيقة 87 .#الوحدة 2 : 1 #الفيحاء pic.twitter.com/z8FID402zM — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 18, 2018