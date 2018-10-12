الوطن غال فلا حياد .. هاشتاق يفضح الخونة والمرجفين

المواطن - سعد العقيل

عبر العديد من المواطنين عن تأييدهم لما تقوم به المملكة من إجراءات لضمان أمن وأمان المواطنين في الداخل والخارج داعين إلى مساندة الوطن إذا ما تعرض لأي محنة.

استهداف قبلة المسلمين

أكد الشيخ الداعية عائض القرني أن المملكة ستبقى بإذن الله صامدة قوية منتصرة أمام كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين لأنها مهبط وحي وقبلة أُمة وأرض قداسة ومصدر إلهام وحضارة للبشرية.

وقال الأستاذ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند: السعودية يحفظها الله تعالى بعُبّادها وزُهادها وبصدقاتها، وبرجالها ونسائها المخلصين،.. اللهم من أراد تفتيت وحدتنا وجمعيتنا وقوتنا وأخوتنا فاصرفه عنا،اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.

وقال المحامي عبدالرحمن اللاحم: المحايدون في قضايا الوطن؛ خونة.

أما سلطان محمد العساكر فقال : نصت المادة الـ 34 من النظام الأساسي للحكم : بأن الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن سعودي.

بدوره أكد الداعية الشيخ محمد العريفي أن الله شرف المملكة العربية السعودية، وأكرم ولاة الأمر فيها برعاية الحرمين الشريفين وجعلها قبلة المسلمين ووجهة الحجاج والمعتمرين بين مكة والمدينة نزل فيها القرآن ومنها انطلق الإسلام.

الصمت خيانة

وقال الكاتب طارق النوفل: المواقف الرمادية في هذه الأيام هي أبسط معاني ..”الخيانة”.

عبدالله بن شعشاع من جانبه قال : الولاء للوطن أفعال لا أقوال ويجب على كل مواطن الدفاع عن وطنه بكل ما يستطيع فأشد أنواع الخيانة “خيانة الوطن”.

أعداء الوطن

وقال فيصل بن مشرف : انظر من هم أعداء وطنك.. المتردية والنطيحة والعميلة والخائنة دافع عن وطنك وأنت مرفوع الرأس .

وأشار وائل عسيري إلى أنه عندما يكون المستهدف هو الوطن فإن الحياد خيانة عظمى.

تفكيك الأوطان

وقال سلمان الوجعان : اتقوا الله في أوطانكم من يعرف خبايا السياسة والعلاقات الدولية والمخططات والدسائس والمؤامرات وتفكيك الدول وزعزعة استقرارها وتدمير مقدراتها ومكتسباتها يحافظ على وطنه.

وأضاف صلاح الفارس: مع الوطن السعودية العظمى.. نحن السعوديين أعلم بمصالح وطننا.. والله ما زادتنا حملتكم ضد السعودية إلا محبة وولاء للوطن وحُكامه.