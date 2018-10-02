الوقوع في الحب يسبب البدانة

المواطن - متابعة

العلاقة بين الحب وزيادة الوزن كانت محور دراسة حديثة رصدت التغيرات في حجم من وقعوا في الحب من الجنسين.

وبينت الدراسة أنه أثناء فترة الخطوبة أو ما قبل الزواج قد تصل نسبة الزيادة في الوزن إلى حد 15 كجم.

وأشارت الدراسة التي أجريت على 2000 شخص في أمريكا إلى أن 75% منهم قد ارتفعت لديهم نسبة الدهون وزاد وزنهم بشكل ملحوظ.

وأوضحت الدراسة أن السبب في ذلك قد يرجع إلى تغير الروتين اليومي وزيادة عدد المرات التي يتناول فيها الشخص برفقة من يحب الأمر الذي يجعله يتناول كميات أكبر من الطعام أو نوعيات جديدة من الطعام لم يكن يتناولها.

كما أرجعت الدراسة الزيادة إلى زيادة تناول الطعام في الخارج، خاصة الأطعمة السريعة التي تحتوي كميات كبيرة من الدهون، أما المسبب الآخر فقد كان الوصول إلى ما وصفته الدراسة بأنه “فترة الراحة”، حيث يشعر الإنسان في هذه الفترة أنه غير معني بالكمال الذي كان يدفعه للتصرف بشكل أكثر حذرًا، بمعنى أن كل طرف في هذه العلاقة لم يعد مطالبًا بإبراز أفضل ما لديه من أجل كسب الآخر ولم يعد يشعر بالضغط من أجل الظهور بالمظهر الأمثل للشريك، حيث قال 64% من المشاركين: إن ذلك كان عاملًا في زيادة الوزن لديهم.