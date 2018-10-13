اليمن تتخذ إجراءات لمواجهة مخاطر إعصار لبان في 3 محافظات

المواطن - واس

قال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين: إن بلاده شكلت غرفة عمليات لمتابعة مخاطر إعصار “لبان” في محافظات سقطرى وحضرموت والمهرة.

وأشار وفق تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن وزارته تتابع باستمرار تطورات إعصار لبان الذي يقترب في هذه الأثناء من سواحل المحافظات الشرقية وأرخبيل سقطرى، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات في الوزارة والهيئات المصايد في محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى للتواصل لمتابعة آثار العاصفة على الصيادين والتجمعات السمكية على سواحل تلك المحافظات.

وأوضح أنه تم التواصل مع السلطات المحلية وقوات خفر السواحل في المحافظات المعنية للتنسيق والتعاون في عمليات التحذير والإجلاء من المناطق الخطرة أثناء هبوب العاصفة، لافتًا إلى أن أطراف العاصفة لامست، ظهر اليوم الجمعة، السواحل الشرقية والشمالية الشرقية لأرخبيل سقطرى من خلال أمطار ما تزال خفيفة، ومن المتوقع أن تتحول إلى غزيرة في الساعات القادمة.