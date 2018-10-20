اليمن عن قرارات الملك: برهان على مبادئ الإنصاف والشجاعة

المواطن - الرياض

أشادت اليمن بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكدت اليمن أن قرارات خادم الحرمين الشريفين برهان على مبادئ الإنصاف والشجاعة.

وصرح النائب العام الشيخ سعود المعجب فجر اليوم السبت بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته.

وأكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.