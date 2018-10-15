اليوم.. الإسكان تعلن تفاصيل الدفعة العاشرة من سكني 2018

المواطن - الرياض

من المقرر أن تعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، اليوم الاثنين، تفاصل الدفعة العاشرة من برنامج سكني لعام 2018، والذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت الشهر الماضي أن مجموع المستفيدين من المواطنين خلال الدفعة التاسعة بلغ 33472 مواطناً، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة التاسعة من العام الجاري أكثر من 215 ألف خيار، شملت 74700 قرض عقاري، 63222 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و67367 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 شراء لوحدة جاهزة من السوق، بينما وصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق البرنامج مطلع 2017 نحو 500 ألف خيار.

وشملت الدفعة التاسعة، 8300 قرض عقاري، و5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11211 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى الإعلان عن 8000 مستفيد من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.