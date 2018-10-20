اليوم.. الخراشي والدوسري يُسلمان جوائز الأفضل في سبتمبر

المواطن - مروة نبيل

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اختيار المدرب الوطني محمد الخراشي والحارس الدولي السابق خالد الدوسري “خالدين”، لتسليم جائزة أفضل مدرب ولاعب في شهر سبتمبر.

وأوضح حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن قرار الرابطة جاء كتقدير منها لتاريخهما الرياضي الكبير؛ وتكريمًا لهما لما قدماه لرياضة الوطن طوال السنوات الطويلة الماضية.

ومن المُقرر أن يقوم محمد الخراشي بتسليم جائزة أفضل مدرب، والتي حصل عليها البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول كرة القدم بنادي الهلال، وذلك قبل مباراة الزعيم والشباب اليوم، التي ستُقام على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وسيقوم نجم نادي النهضة السابق، خالد الدوسري بتسليم جائزة أفضل حارس والتي حصل عليها الجزائري رايس مبولحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وذلك قبل مباراة فريقه اليوم أمام الأهلي، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.