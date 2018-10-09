اليوم.. الشباب يستأنف تدريباته

المواطن - مروة نبيل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لعودة منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب راحة لمدة ثلاثة أيام بعد مباراة التعاون، يوم الجمعة الماضية، لعدم خوض مباريات في الوقت الحالي، بسبب فترة التوقف الدولي.

ويسعى المدرب الروماني سوموديكا، لرفع اللياقة البدنية للاعبين خلال فترة التوقف الحالية، وتدريبهم على الخطط التي ينوي تنفيذها في المباريات المقبلة، أملًا في الحفاظ على المستوى الجيد الذي ظهر عليه هذا الموسم.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل جيد في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهتين.