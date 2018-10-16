امتنعت عن شرب المياه لمدة 64 عامًا والبديل مشروب غازي!

المواطن - متابعة

كشفت سيدة عجوز بريطانية أنها تخلت عن شرب المياه لتتناول مشروبًا غازيًّا لعقود طويلة.

واستبدلت جاكي بيج (77 عامًا) شرب المياه، طوال فترة حياتها، بشرب “بيبسي”، بينما لا تزال تتمتع بصحة جيدة وجسد ممشوق، فهي إلى جانب كونها أمًّا لأربعة أبناء، هي أيضًا جدة لـ11 حفيدًا، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت بيج: إنها أنفقت ما يقرب من 65 ألف جنيه إسترليني على شراء علب البيبسي التي تجد فيها متعة كبيرة فور شربها، رغم تحذير الأطباء من هشاشة العظام التي قد تنتج عن تناولها بانتظام.

وعلى مدار 64 عامًا، اعتادت بيج على شرب البيبسي، بعدما تناولت أول علبة منذ أن كانت في الـ13 من عمرها.

وانقطعت بيج عن شرب البيبسي عند حملها فقط، في سبعينيات القرن الماضي، إذ لم يسمح الأطباء حينها بشربه.

وأضافت الجدة، أنها لم تشرب الماء، ولن تشربه حتى مماتها، كما أنها ليست من محبي الشاي، أو القهوة، أو الحليب، وغيرها من المشروبات.

وتابعت: “لا أعد البيبسي إدمانًا، هو فقط مشروبي الصباحي، لكن عند إصابتي بنزلة برد أو الخروج للتنزه أصطحب زجاجة”.