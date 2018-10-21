انتشال جثة رجل متوفى غرقاً بشاطئ نصف القمر

المواطن - الشرقية

انتشلت فرق حرس الحدود جثّة رجل لقي حتفه غرقاً في شاطئ نصف القمر، بالقرب من مدينة الخبر، وذلك بعد تلقي بلاغ بفقدانه منذ الخميس.

وكانت دوريات البحث والإنقاذ الخاصة بحرس الحدود قد تلقت بلاغاَ، عن اختفاء‏ رجل داخل مياه البحر، لمدة 24 ساعة وتم العثور على جثته بمساعدة فرق من حرس الحدود والطيران العمودي وفرق غواصين من جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، وتم نقله إلى حوطة بني تميم للصلاة عليه ودفنه فيها.

وأكد المتحدث الرسمي بحرس الحدود المنطقة الشرقية، على ضرورة اتباع تعليمات السلامة على اللوحات الإرشادية التوعوية؛ حفاظاً على سلامة مرتادي الشواطئ، موضحاً أن البحر ليس كله صالحاً للسباحة، وهناك أماكن خطيرة، مشدداً على عدم السباحة في الأماكن غير المأهولة وخارج النطاق العمراني.