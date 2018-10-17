انتعاش الدولار يهبط بسعر الذهب

انتعاش الدولار يهبط بسعر الذهب

2018/10/17
الساعة 2:03 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
1670
0
طباعة
المواطن - متابعة

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متأثرة بالانتعاش الذي تشهده أسعار العملة الأمريكية الدولار.
وكان السعر الفوري للذهب انخفض بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1222.74 دولار للأونصة لكنه يظل بالقرب من أعلى مستوى حققه في شهرين ونصف الشهر عند 1233.26 دولار للأونصة.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة لتسجل 1226.6 دولار للأونصة.
ومن المعادن الأخرى سجل سعر أونصة الفضة تراجعا بنسبة 0.5 بالمائة في المعاملات الفورية ليصل إلى 14.57 دولار للأونصة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم