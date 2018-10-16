انتعاش قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأمريكية

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فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء بقيادة أسهم التكنولوجيا، في الوقت الذي ساهمت فيه أرباح إيجابية للشركات القيادية في تهدئة القلق بشأن أثر الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وقضايا عالمية أخرى على أرباح الشركات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 100.98 نقطة، أو ما يعادل 0.40 بالمائة، إلى 25351.53 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.26 نقطة، أو 0.59 بالمائة، إلى 2767.05 نقطة فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 71.04 نقطة، أو 0.96 بالمائة، إلى 7501.78 نقطة.