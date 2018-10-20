انتفاضة الاتفاق تُقلق الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على الاتفاق، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور أمام الأهلي اليوم، من أجل مواصلة نتائجهم الإيجابية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أداءً مميزًا، كما أنه لم يتعرض لأي هزيمة خلال الأربع مباريات الماضية، حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مثلهما، ولديه لقاء مؤجل أمام الهلال.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستمرار سلسلة انتصاراته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تعادل في مباراة قبل أن يُحقق 4 انتصارات متتالية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فقط، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 13 نقطة من 5 لقاءات.