انتقادات الحُكام .. عرض مستمر

المواطن - مروة نبيل

استمرت انتقادات الحُكام في مباريات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتُعجل حالة الجدل التحكيمي بإقالة رئيس لجنة الحُكام الإنجليزي مارك كلاتينبيرغ، وتعيين نبيل نقشبندي بدلًا منه.

وشهدت الجولات الماضية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غضبًا من بعض الحُكام، وكان أبرزها كلاسيكو الهلال والاتحاد في الجولة السادسة، والذي انتهى بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف.

وعلى الرغم من إدارة الحكم المجري الشهير فيكتور كاساي لكلاسيكو الهلال والاتحاد، إلا أنه نال انتقادات عنيفة من الاتحاديين؛ لاحتسابه ركلتي جزاء ضد العميد، نجح الزعيم في تسجيلهما، كما شكك البعض في هدف كارلوس إدواردو.

واعتبر البعض أن إدواردو ارتكب خطأ خلال تنفيذه ركلة الجزاء الثانية قبل نهاية الكلاسيكو، مؤكدين أنه لمس الكرة بالقدمين؛ ما يستوجب عدم احتساب الهدف.

وانتقد رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، مساعد الزامل، الحكم الويلزي سيمون لي أيفانس، الذي أدار مباراة الفريق القدساوي أمام الشباب في الجولة السابعة، والتي انتهت بفوز الليث بهدفين مقابل هدف.

وقال الزامل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “جمهورنا الغالي.. تعرضنا لقرارات تحكيمية غريبة جدًّا! أشكر إخواني اللاعبين ما قصروا واعتذر للجمهور القدساوي الغالي، والقادم أجمل بإذن الله”.

وعبر رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم عن غضبه الشديد من طاقم التحكيمي الصربي بقيادة ميلوراد ماجيتش، مؤكدًا أنه سبب تعادل العالمي مع الفيحاء في الجولة السابعة.

وكتب آل سويلم عبر “تويتر”: “هارد لك لنا جميعًا هذا التعادل.. رأينا جميعًا ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية بالجملة، مخالفة صريحة قبل تسجيل الهدف، ضربة جزاء لم تحتسب، وغياب غريب للـVAR عن حكم المباراة!!”.

وتابع رئيس نادي النصر آل سويلم تغريدته الغاضبة قائلًا: “مثل هذا الحكم لا يستحق نيل شرف قيادة مباريات في الدوري السعودي”.

وبعد إقالة الإنجليزي كلاتينبيرغ من منصبه، قال آل سويلم: “أشكر رئيس الاتحاد السعودي على صدور القرار بإقالة كلاتينبيرغ من رئاسة لجنة الحكام وهذا جزء من الحل وليس الحل كاملًا”.

وأضاف سعود آل سويلم قائلًا: “ونتمنى أن يتم تفعيل تقنية VAR بالنظر في لقطات المخالفات الصريحة التي تسببت بالتأثير على نتيجة المباراة، وبالتالي التأثير على نتائج الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

وواصل قائلًا: “كما أبارك لنبيل نقشبندي الثقة بتعيينه خلفًا للسابق وأتمنى منه تلافي الأخطاء التي حصلت مع الرئيس السابق، ويجب التكتم على أسماء الطاقم التحكيمي لضمان عدم التأثير عليهم واستبعاد الحكام أصحاب التقييم السيئ وإبعاد الذين يبقون في السعودية لفترة طويلة قبل المباريات لأسباب مجهولة وغريبة!”.